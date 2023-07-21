Госдума приняла закон о штрафах за неисполнение владельцами соцсетей их обязанностей

Их размер для граждан составит до 200 тыс. рублей, для должностных лиц - до 800 тыс. рублей, для юридических лиц - до 6 млн рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла закон о санкциях для владельцев социальных сетей за неисполнение их обязанностей и предписаний Роскомнадзора.

В КоАП РФ вводится новая статья (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи).

Так, неисполнение владельцем предписания о мониторинге соцсети в целях выявления информации, схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой он обязан принимать на основании ранее направленного требования или уведомления РКН, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Должностным лицам может грозить штраф от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, юридическим лицам - от 4 млн до 6 млн рублей.

Кроме того, кодекс дополняется статьей 13.50 (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети). В первой части этой статьи в том числе предусмотрены санкции за неисполнение владельцем соцсети обязанности по ежегодному размещению отчета о результатах рассмотрения обращений о распространяемой с нарушением закона информации, а также о результатах мониторинга соцсети. Также она включает ответственность за неисполнение обязанности по размещению в соцсети документа, устанавливающего правила ее использования, и (или) неисполнение обязанности по информированию пользователей о внесенных изменениях в указанные правила. За подобные нарушения предусмотрен штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

За неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации, а также за невыполнение требования Роскомнадзора об отмене мер по ограничению доступа к информации пользователя, принятых владельцем социальной сети, также устанавливается штраф. Для граждан предусмотрено наказание от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических лиц - от 800 тыс. до 4 млн рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц - от 4 млн до 8 млн рублей.