Дума приравняла дипломы по теологии вузов и религиозных организаций

Согласно законопроекту, такие выпускные документы дают такие же права, которые есть у обладателей соответствующего диплома кандидата наук, диплома доктора наук, аттестата о присвоении ученого звания по направлению теология

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий выпускные документы религиозных организаций к дипломам высших учебных заведений, полученным по направлению теология.

Законопроект был внесен в палату депутатами Госдумы от фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия - за правду" в марте этого года.

Авторы предлагают внести изменения в закон "Об образовании" и дополнить его новой нормой, согласно которой документы о профессиональном религиозном образовании, а также документы о наличии богословской степени или звания приравниваются к документам об образовании и о квалификации, полученным по программам бакалавриата, магистратуры по направлению подготовки теология. Кроме того, выпускные документы религиозных организаций, согласно законопроекту, дают такие же права, которые сейчас есть у обладателей соответствующего диплома кандидата наук, диплома доктора наук, аттестата о присвоении ученого звания по направлению теология.

По словам авторов инициативы, в настоящий момент выпускники духовных образовательных организаций не имеют возможности продолжить обучение в других высших учебных заведениях на основе полученных выпускных документов, что "препятствует реализации права на получение на конкурсной основе бесплатно высшего образования".