На западе Москвы построят новый корпус для спортивной базы

На участке планируется построить здание площадью около 2,1 тыс. кв. м и высотой до 25 м, или четырех этажей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Новый корпус спортивной базы "Арктика" планируется построить в столичном районе Ново-Переделкино. Об этом сообщила в пятницу председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Территория площадью 0,63 га расположена по адресу: Новоорловская улица, владение 7В.

"Согласно утвержденной документации, на участке планируется построить здание площадью около 2,1 тыс. кв. м и высотой до 25 м, или четырех этажей. Развитие спортивной инфраструктуры в городе важно для всех, и этот объект станет хорошим продолжением этой тенденции", - сказала Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства правительства Москвы.

Участок примыкает к уже действующей базе, ориентированной на круглогодичные занятия хоккеем и фигурным катанием. По словам Княжевской, сейчас он свободен от застройки. Более подробный проект будет разрабатываться на следующих стадиях реализации.