В Волжском впервые за 35 лет построили новую школу

С 1 сентября в ней начнут обучение около 1 тыс. детей

ВОЛГОГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Первую за последние 35 лет школу построили в Волжском - втором по численности населения городе Волгоградской области, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации региона.

"За последние 35 лет [построена] первая для Волжского новая школа. На сегодня уже подано порядка 900 заявлений, к 1 сентября школа будет заполнена", - цитирует пресс-служба главу области Андрея Бочарова.

В учреждении обустроили 40 учебных классов, лаборантские помещения, мастерские, столовую, актовый зал, два спортзала с раздевалками и душевыми, зал для лечебной физкультуры, библиотеку, медкабинет со стоматологическим оборудованием. В трехэтажном здании есть лифты для маломобильных людей. Во дворе школы построили спортивные площадки, беговые дорожки, футбольное поле с искусственным покрытием, зоны отдыха.

Школу должны были возвести еще более 30 лет назад, однако в 90-е годы строительство заморозили. В 2022 году подрядчики полностью демонтировали недострой и приступили к возведению нового здания.