Собянин сообщил, что в Москве построят новый комплекс НИИ им. Склифосовского

По словам мэра города, для создания новой клиники предстоит серьезная работа "с точки зрения логистики, медицинских технологий, осмысления того, как этот корпус должен работать"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Новый медицинский комплекс создадут на месте старых советских корпусов НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Когда появился на территории НИИ им. Склифосовского флагманский корпус, все поняли разницу между современным и тем, что исторически морально устарело. Поэтому мы посоветовались с руководством Склифа, я думаю, что и с вами будем еще консультироваться, но в целом приняли решение о том, что на месте старых советских корпусов построим современную новую клинику. Порядка 120 тыс. квадратных метров, целый медицинский город", - сказал Собянин во время посещения института.

Он отметил, что для создания новой клиники предстоит серьезная работа "с точки зрения логистики, медицинских технологий, осмысления того, как этот корпус должен работать".

"По сути, это новая клиника: чтобы вам было комфортно работать, чтобы было посетителям комфортно, чтобы там были самые современные медицинские технологии. <...> Проект непростой, потому что мы работаем на территории действующей клиники, придется пройти какие-то трудности, ограничения, но, в конечном итоге, мы получим одну из самых современных не только в Москве, но и в мире клиник, которую вы, конечно, заслуживаете", - подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что в последние годы Москва приступила к активной модернизации стационарного звена. Так, как уточнил мэр, в настоящее время строится около 1 млн кв м новых корпусов клиник и больниц.

Также мэр поздравил коллектив НИИ им. Склифосовского со 100-летним юбилеем института и вручил государственные награды и награды мэра и правительства Москвы. "С праздником, со столетием. <...> Само имя и те компетенции, тот профессионализм, который у вас есть, конечно, просто уникальны. Поэтому от имени москвичей благодарю вас, поздравляю, спасибо вам за работу", - сказал Собянин коллективу.

Об институте

НИИ скорой помощи им. Склифосовского был создан 23 июля 1923 году на базе городской больницы - бывшего Странноприимного дома графа Шереметева. На сегодняшний день в состав клиники входят 18 корпусов общей площадью свыше 140 тыс. кв. м. Общий коечный фонд составляет свыше 900 коек, включая около 150 реанимационных коек.

В 2023 году в НИИ им. Склифосовского был построен и открыт уникальный флагманский центр, который увеличил потенциал экстренной помощи пациентам. Мощность флагманского центра составляет 90 коек. Корпус рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день, которые могут получить полный комплекс необходимой помощи. За 4 месяца с момента открытия медицинскую помощь в флагманском центре НИИ им. Склифосовского получили свыше 18,2 тыс. человек.