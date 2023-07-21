Ненецкий АО планирует привлечь в регион молодых специалистов за счет "арктической ипотеки"

По мнению главы округа Юрия Бездудного, мера поддержки поможет привлечь, в частности, врачей и педагогов

ТАСС, 21 июля. Ненецкий автономный округ планирует привлечь в регион молодых специалистов благодаря механизму "арктической ипотеки", сообщил в пятницу ТАСС глава округа Юрий Бездудный.

"В НАО такой финансовый инструмент для приобретения жилья очень востребован. Уже сейчас жители активно интересуются новой мерой поддержки: спрашивают на личных приемах и в социальных сетях, на улицах подходят и уточняют о сроках начала действия программы. "Арктическая ипотека" в НАО поможет улучшить жилищные условия молодым семьям. И не только это. Таким образом мы планируем привлечь молодых врачей, педагогов, других специалистов в наш округ", - сказал Бездудный.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский считает, что "арктическая ипотека" поможет уменьшить отток населения из арктических регионов, и привлечет выпускников вузов. "Более 10% оттока населения обеспечивают именно выпускники и молодые семьи. В тоже же время почти 25% вновь прибывших также составляют молодые люди возраста 24-29 лет. Это может говорить о том, что некоторые выпускники возвращаются после обучения или приезжает молодежь из других регионов. Поэтому, конечно, "арктическая ипотека" под 2%, о которой мы давно говорили, позволит уменьшить отток населения из арктических регионов, а также простимулирует межрегиональную мобильность в Арктике", - пояснил он ТАСС.

Он отметил, важно, чтобы люди могли, не теряя арктический стаж, найти себя в другом регионе, где будет востребован их арктический опыт. Губернатор добавил, что в Архангельской области в последние годы наблюдается стабильное увеличение темпов строительства жилья, "за пару лет рост составил 30%", реализуются проекты по комплексному развитию территорий, масштабные инвестиционные проекты. Градостроительный потенциал в регионе составляет более чем 2,5 млн кв. м жилой площади.

Стимул для застройщиков и жителей

"Вместе с тем, в нашем регионе фиксируется спрос населения на использование ипотечных программ. Эффективность реализации любых "жилищных" проектов зависит прежде всего от спроса на новую недвижимость у населения, а он у нас высокий и существенно превышает предложение, которое дает рынок. Поэтому программу "Арктическая ипотека" мы рассматриваем как стимул и для застройщиков, и для жителей регионов, покупательская способность которых безусловно повысится при внедрении льготного кредитования под 2%, как это уже успешно работает на Дальнем Востоке", - резюмировал Цыбульский.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что "арктическая ипотека" может стать стимулом для семей оставаться в республике. "Сейчас нам предстоит подготовить базу под реализацию новой меры поддержки в регионе. Хотелось бы, чтобы льготная ипотека для многих наших семей стала дополнительным стимулом остаться жить и работать на севере", - сообщил он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Парфенчиков добавил, что жители Карелии активно участвуют в программе "Арктический гектар", а в поселке Калевале благодаря участию региона в программе социально-экономического развития Арктики сейчас строят детский сад.

Президент России Владимир Путин согласился с предложением запустить в арктических регионах программу льготной ипотеки под 2% для молодых семей - по аналогии с механизмом, уже работающим на Дальнем Востоке. Срок действия такой меры он предложил установить до 2030 года.