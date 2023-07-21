Энергетики обеспечили мощностью два строящихся детских сада на юге Москвы

Объекты обеспечены электроснабжением в соответствии со второй категорией надежности

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Специалисты ПАО "Россети Московский регион" присоединили к сетям два строящихся дошкольных образовательных учреждения на 125 мест каждое - на улице Кировоградской в Южном Чертанове и в микрорайоне ОПЖР в Северном Чертанове. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"В рамках договора на технологическое присоединение ДОУ на ул. Кировоградской проложены две кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 260 м. В рамках другого договора на техприсоединение ДОУ в мкр. ОПЖР проложены две кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 400 м. В трансформаторных подстанциях установлены приборы учета, интегрированные в автоматизированную систему учета электроэнергии", - говорится в сообщении.

Объекты обеспечены электроснабжением в соответствии со второй категорией надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.