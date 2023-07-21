21 июля, 09:23

Основные последствия подтоплений в Туапсинском районе Кубани ликвидировали

Комиссия по оценке ущерба обследовала 2 974 домовладения

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Основная часть работ по ликвидации последствий подтоплений после ливней в Туапсинском районе Краснодарского края завершена. Об этом сообщил в пятницу оперштаб региона.

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"В пострадавших от удара стихии населенных пунктах Туапсинского района завершены основные работы по ликвидации последствий ЧС. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. Уборка ила и мусора в селах и поселках проходит точечно, по заявкам жителей", - говорится в сообщении.

Спасатели занимаются расчисткой подмостовых переходов. Продолжается работа комиссий по оценке ущерба. Обследованы 2 974 домовладения, составлены 1 022 заключения о подтоплении. Всего в зоне ЧС оказались 3 043 человека.

"Пострадавшим в результате ЧС выплачивают единовременную материальную помощь. На сегодняшний день по 10 тыс. рублей получили 672 человека, по 50 тыс. рублей - 410 человек, по 100 тыс. рублей - 33 человека", - отметили в оперштабе.

С вечера 11 июля в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровня воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим ЧС. Были подтоплены жилые дома и социальные объекты. Пляжи были закрыты для отдыхающих из соображений безопасности, также власти района ввели запрет на купание в море. С 20 июля пляжи в Туапсинском районе открыты, но запрет на купание сохраняется. 

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