"Движение первых" к концу года создаст стандарт "Зарницы 2.0" для школьников и студентов

"Зарница 2.0" - военно-патриотическая игра для школьников 5-7 классов, старшеклассников, студентов колледжей и вузов до 21 года, пояснили в пресс-службе движения

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" до конца года разработает единый стандарт военно-патриотической игры "Зарница 2.0", который охватит школьников 5-7 классов, старшеклассников, студентов среднего профессионального образования (СПО) и вузов до 21 года. Об этом сообщил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров, комментарий которого в четверг приводит пресс-служба движения.

"До конца года "Движение первых" разработает единый стандарт "Зарницы 2.0", охватывающий 5-7 классы, старшеклассников и студентов СПО и вузов до 21 года. Нам предстоит действительно большая работа по формированию единой масштабной программы "Зарница 2.0", которая станет важным практическим элементом патриотического воспитания в России", - сообщил Гуров.

Также он добавил, что в августе региональные этапы игры пройдут в 11 регионах России: в Бурятии, Ямало-Ненецком автономном округе, в Свердловской, Белгородской, Кемеровской, Тюменской, Псковской областях, в Хабаровском крае, Калмыкии, Татарстане и Чечне.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что "Зарница 2.0" - это высокий технологический уровень, реальная подготовка к обращению с современным оборудованием. "Она воспитывает чувство командной работы, требующей мужества и выносливости, патриотизма, и демонстрирует преемственность лучших традиций. История проведения "Зарницы" в нашей стране не прекращалась, а сегодня работу в этом направлении активно ведет "Движение первых". Очень важно, чтобы у ребят была возможность соревноваться и гордиться тем, что именно они умеют", - сказал он.

Презентационная региональная военно-патриотическая игра "Зарница 2.0" прошла на территории музея-заповедника "Бородинское поле" в Московской области с 19 по 21 июля. Участие в ней приняли 125 школьников в возрасте 15-16 лет, поделенные на четыре команды из Тверской, Белгородской, Московской областей и Москвы. Они отрабатывали навыки по оказанию первой помощи, ориентированию на местности, альпинисткой подготовке и обеспечению информационной безопасности. Отдельным направлением стала работы с современными устройствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами, при помощи которых выполняются оборона, удержание и захват объекта, организация засады, нападения на движущиеся объекты и маскировка.

Организаторами выступили Российское движение детей и молодежи "Движение первых", общество "Знание". Обеспечивали игру около 40 специально подготовленных инструкторов Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".