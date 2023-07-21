Мурашко заявил о выдаче 790 тыс. полисов ОМС жителям новых регионов

Министр здравоохранения РФ отметил, что нужно активизировать эту работу

БАРНАУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Жители новых регионов России получили 790 тыс. полисов обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Важной задачей для нас является обеспечение страховой медицины - сейчас выдано 790 тыс. полисов ОМС", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ по видео-конференц-связи.

Мурашко добавил, что нужно активизировать эту работу.

28 июня заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий сообщал, что число полисов обязательного медицинского страхования, выданных жителям новых регионов страны, составляло более 560 тыс.

Ранее министр отмечал, что жителям новых регионов не нужно предъявлять полис ОМС до конца 2023 года, медицинская помощь оказывается бесплатно.