В районе Марьина Роща в Москве появятся производственный комплекс и МФЦ

В проект инвестируют не менее 6,3 млрд рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Свыше 4,4 тыс. рабочих мест создадут в Марьиной Роще в Москве благодаря проектам, реализуемым в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. В районе, в составе технопарка, появятся производственный комплекс и МФЦ, сообщила в пятницу пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"В этом году Москва подписала соглашение с инвестором - совместной структурой группы "ПИК" и Capital Group - о строительстве производственного комплекса и многофункционального центра в составе технопарка в районе Марьина Роща. Инвестиции в проект составят не менее 6,3 млрд рублей, а после сдачи объектов в эксплуатацию в 2025 году здесь появится более 4,4 тыс. рабочих мест. Новые объекты будут расположены на улице Складочная, их общая площадь составит более 32 тыс. кв. м", - привели в тексте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе добавили, что в МФЦ в составе технопарка будут созданы офисные помещения, объекты торговли и развлечений, а также различные кафе и рестораны. Площадь составит свыше 14 тыс. кв. м. Реализация проекта позволит создать около 2 тыс. рабочих мест.

"Производственный комплекс в составе технопарка займет площадь в 18,4 тыс. кв. м, где смогут трудоустроиться 2,5 тыс. человек. Реализация проекта позволит значительно улучшить ситуацию с рабочими местами в районе, а также повысить производственный потенциал столицы и создать новые точки притяжения для жителей Москвы", - процитировали в тексте руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.