Неделя финансовой грамотности пройдет на Московском урбанфоруме в парке "Зарядье"

Запланировано более 50 просветительских мероприятий

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Посетители площадки Московского урбанистического форума в парке "Зарядье" смогут получить полезные советы от экспертов на Неделе финансовой грамотности, которая пройдет с 5 по 11 августа. Об этом сообщила в пятницу журналистам руководитель городского департамента финансов Елена Зяббарова.

"Впервые в программе форума - тема финансовой грамотности. Помимо лекций, жителей столицы ждут игры, мастер-классы, консультации экспертов, цифровые выставки и кинолектории. Всего запланировано более 50 просветительских мероприятий. Провести время с пользой можно будет всей семьей - для детей мы подготовили специальную программу: уроки, игры, квизы, просмотр познавательных мультфильмов. Приглашаем всех поучаствовать в Неделе финансовой грамотности", - сказала она.

В департаменте уточнили, что Неделя финансовой грамотности будет посвящена самым актуальным вопросам личных финансов: как планировать семейный бюджет, что должен знать начинающий инвестор, как избежать спонтанных покупок, какими преимуществами обладает специальный налоговый режим для самозанятых и многое другое.

Перед гостями выступят эксперты Центра финансовой грамотности города Москвы, Московской биржи, ГУ Банка России по ЦФО, УФНС России по городу Москве, крупнейших банков и одной из ведущих страховых компаний, консультационного центра граждан АО "ДОМ.РФ" и другие. Неделя финансовой грамотности пройдет в павильоне "Заповедное посольство" и в малом зале Московского концертного зала "Зарядье".

XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября 2023 года на нескольких площадках столицы: в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", в Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе.