21 июля, 09:39

Адвокат Блиновской сообщила о взломе ее Telegram-канала

Наталия Сальникова заявила, что по факту этого инцидента возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Неизвестные взломали Telegram-канал блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

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"Мне известно, что Telegram-канал Елены [Блиновской] был взломан. По факту этого инцидента возбуждено уголовное дело. Блиновская в нем процессуального статуса не имеет", - сказала она. По словам Сальниковой, канал взломали с помощью дублирования sim-карты.

Ранее в пятницу Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство СК о продлении домашнего ареста Блиновской. 

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