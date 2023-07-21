Адвокат Блиновской сообщила о взломе ее Telegram-канала

Наталия Сальникова заявила, что по факту этого инцидента возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Неизвестные взломали Telegram-канал блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

"Мне известно, что Telegram-канал Елены [Блиновской] был взломан. По факту этого инцидента возбуждено уголовное дело. Блиновская в нем процессуального статуса не имеет", - сказала она. По словам Сальниковой, канал взломали с помощью дублирования sim-карты.

Ранее в пятницу Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство СК о продлении домашнего ареста Блиновской.