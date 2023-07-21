В Госдуме предложили увеличить отпуск мобилизованных бойцов СВО до 30 дней

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова также предложила предоставлять им дополнительные дни отпуска за активное участие в боевых действиях

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила первому замминистра обороны Руслану Цаликову увеличить ежегодный отпуск мобилизованных участников специальной военной операции с 28 до 30 дней, а также предоставлять им дополнительные дни отпуска за участие в активных боевых действиях. Письмо на имя замминистра есть в распоряжении ТАСС.

Лантратова пояснила, что сейчас для мобилизованных, принимающих участие в СВО, установлен обязательный отпуск сроком 14 дней без учета времени на дорогу к месту проведения отпуска и обратно. Отпуск предоставляется каждые шесть месяцев, таким образом, ежегодно мобилизованные имеют право на 28 календарных дней отпуска. "При этом для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, независимо от их участия в проведении СВО, минимальная длительность отпуска установлена сроком в 30 календарных дней ежегодно", - добавила она.

"Для устранения существующего несоответствия между продолжительностью отпуска мобилизованных граждан и военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, предлагается увеличить суммарную длительность отпуска, предоставляемого мобилизованным, до 30 календарных дней в течение 12 месяцев", - написала парламентарий.

Также для поощрения мобилизованных Лантратова предлагает предоставлять им дополнительные дни отпуска за активное участие в боевых действиях. "Так, один дополнительный день отпуска может предоставляться мобилизованному за каждые три дня непосредственного участия в активных боевых действиях", - пояснила она.

"На основании изложенного прошу Вас, уважаемый Руслан Хаджисмелович, рассмотреть возможность уравнивания ежегодной продолжительности отпуска мобилизованных и военнослужащих, проходящих службу по контракту, а также предоставления дополнительных дней отпуска для мобилизованных военнослужащих, принимающих активное участие в боевых действиях, и представить позицию министерства по данным вопросам", - резюмировала Лантратова.