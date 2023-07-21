В Ростовской области подтвердили два случая заражения лихорадкой Западного Нила

По данным Роспотребнадзора, распространение заболевания связано с жарой, которая способствовала активному нападению комаров-переносчиков на людей вблизи водоемов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор Ростовской области подтвердил два случая заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в регионе, еще у 14% жителей двух городов и одного района нашли антитела к вирусу, сообщается в пятницу на официальном сайте ведомства.

"В Ростовской области за истекший период 2023 года зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила в Волгодонске. Проведено серологическое исследование сывороток здоровых людей, проживающих на эндемичных по ЛЗН территориях (Волгодонск, Таганрог, Неклиновский район). По результатам исследования у 13,9% обследованных были обнаружены специфические антитела класса G (IgG) к вирусу Западного Нила", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что первые случаи заболевания пришлись на конец июня. Распространение вируса было связано с жарой, которая способствовала активному нападению комаров-переносчиков на людей вблизи водоемов. По данным Роспотребнадзора, заражение также может происходить в домах с затопленными подвалами, где размножаются комары. "Немаловажную роль в распространении заболевания играют птицы, в особенности околоводного комплекса (вороны, голуби, утки, крачки), которые являются резервуаром вируса ЛЗН", - уточнили в ведомстве.

В региональном Роспотребнадзоре также призвали обращаться к медикам, если через два-восемь дней после укусов комаров температура поднимается до 40 градусов, снижается аппетит, появляются озноб, боли в мышцах, сыпь, в редких случаях - признаки менингоэнцефалита.