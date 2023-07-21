Минтруд предложил продлить сроки действия документов по инвалидности в новых регионах

Глава ведомства Антон Котяков уточнил, что целесообразно продлить действие просроченных документов как минимум еще на 2024 год

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минтруд России предлагает продлить переходный период по сроку действия документов по инвалидности для жителей новых регионов. Об этом в пятницу сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Нам поступают сигналы о том, что переходный период, когда действуют бессрочные документы, и документы с истекающими сроками действия, нам необходимо продлить. <...> Есть целесообразность продлить действие просроченных документов как минимум еще на 2024 год, а действие документов, которые имеют бессрочный характер как минимум <...> до 2028 года с тем, чтобы система здравоохранения и граждане имели возможность в более длительном периоде обратиться в медицинские организации и пройти все необходимые медицинские обследования", - рассказал министр на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Котяков пояснил, что сейчас все украинские документы об инвалидности, выданные ранее на ограниченный срок, можно использовать до истечения периода их действия и без нотариального перевода на русский язык. Кроме того, было предусмотрено, что просроченные документы необходимо заменить до конца 2023 года. А бессрочные документы, предполагающие установление инвалидности, гражданам необходимо было обновить до 1 января 2026 года.

Министр напомнил, что по российскому законодательству гражданам с инвалидностью полагается пенсия, ежемесячные денежные выплаты и бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации.