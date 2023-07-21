Музею космонавтики в Москве передали три макета частных российских спутников

Аппараты разработала компания "Спутникс" в научно-образовательных целях

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Музею космонавтики в Москве переданы три макета российских частных спутников - "Таблетсат-Аврора" и двух наноспутников формата CubeSat 1U и CubeSat 6U "Орбикрафт-Зоркий", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Аппараты были разработаны компанией "Спутникс" в научно-образовательных целях. Как уточнили в музее, все макеты спутников будут размещены в постоянной экспозиции.

В свою очередь генеральный директор компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group) Владислав Иваненко отметил, что команда очень рада оказаться в музее. "Многие ребята из нашей компании мечтали о космосе. Выпускники Бауманского института сделали эту компанию, сделали первый частный космический спутник России, который мы запустили. Это достижение мечты", - сказал он.

"Таблетсат-Аврора" является прототипом первого российского микроспутника, который был запущен 19 июня 2014 года. Макет CubeSat 1U является копией аппарата "Сириуссат-1", запущенного космонавтами Роскосмоса Олегом Артемьевым и Сергеем Прокопьевым во время выхода в открытый космос в 2018 году. После этого спутник в течение трех лет передавал научную информацию по "космической погоде". Еще один макет - "Орбикрафт-Зоркий", такой аппарат с экспериментальной камерой был запущен 22 марта 2021 года с космодрома Байконур.