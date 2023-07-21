Центральная больница Молдавии извинилась за русофобские высказывания своего врача

В медицинском учреждении отметили, что пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности

КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Руководство Республиканской клинической больницы в Кишиневе принесло извинения за врача, который сказал пациенту, что "не оперирует русских и считает их врагами".

"Пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности. <…> Приносим извинения пациентке и заверяем, что примем необходимые меры для предотвращения таких случаев", - говорится в сообщении на странице медицинского учреждения в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее Telegram-канал "Кишинев в теме" опубликовал видео, на котором врач вышел из себя и оскорбляет одну из пациенток из-за приветствия на русском языке.

Получить реакцию в Минздраве республики корреспонденту ТАСС пока не удалось, там сослались на занятость. Однако на ролик уже отреагировали многие местные политики. "Подобных случаев в Молдавии уже множество, а правительство и порабощенная пресса не спешат реагировать. Более того, нет сомнений, что такое поведение даже поощряется ими", - выразил обеспокоенность бывший премьер-министр республики Ион Кику. Он призвал граждан Молдавии не забывать про преступления фашистов, а также про нацизм, расизм и Холокост.

Еще в 2022 году на фоне жесткой антироссийской риторики со стороны руководства Молдавии посольство РФ выразило обеспокоенность участившимися случаями дискриминации на национальной, языковой, культурной основах. Дипломатическое представительство призвало граждан обращаться за помощью. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии тогда попросили российское представительство воздержаться от подобных заявлений.