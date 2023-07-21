Песков: Путин по-доброму относится к творчеству о СВО, в том числе к песням Shaman

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что для поднятия патриотического духа важно писать стихи и песни

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин хорошо воспринимает произведения о специальной военной операции (СВО), в том числе и творчество певца Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов). Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции. И действительно отрадно наблюдать, что многие пишут стихи и песни, исполняют их. Это очень важно для поднятия патриотического духа. Так у нас было всегда, и отрадно видеть, что это есть и сегодня. Поэтому, конечно, это все очень позитивно", - сказал он в ответ на вопрос, слушает ли Путин патриотические песни о СВО и как относится к творчеству Shaman.