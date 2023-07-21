Новгородская область намерена помочь Запорожской области в открытии клиники ФМБА

По словам главы региона Андрея Никитина, будет, в частности, оказана помощь в консультациях специалистов, которых нет в Запорожской области

ТАСС, 21 июля. Клиника федерального научно-клинического центра (ФМБА), который является крупнейшим медицинским центром в России, откроется на территории Запорожской области, помощь в реализации этого проекта окажут власти Новгородской области. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Андрей Никитин по итогам поездки новгородской делегации в Запорожскую область.

"Помогаем коллегам с самыми критическими вещами. Открывается здесь клиника ФМБА. В перспективе она будет такой же, как у нас на Валдае. И мы договорились, что как мы там работаем совместно, здесь мы помощь коллегам окажем в консультациях специалистов, которых нет на сегодня ни в Мелитополе, ни в Энергодаре. Коллеги приехали на неделю, для них подготовили пациентов", - сказал Никитин на видеозаписи, которую он разместил в своем Telegram-канале.

Глава региона также добавил, что бывает в Запорожской области "достаточно часто". "Проговорили те задачи, ту помощь, которую мы окажем Запорожской области и конкретно Каменско-Днепровскому району и городу Энергодару. Работают высококлассные специалисты, они помогают подключать подстанции, тепловые подстанции", - отметил Никитин.

Новгородская область начала работу в Запорожье в июле 2022 года. В августе подписали соглашение о сотрудничестве между ВГА Васильевского района и правительством Новгородской области. Тогда при участии новгородских специалистов в Васильевском районе создали штаб по подготовке и проведению осенне-зимнего периода, обследовали более 100 котельных.