В Петербурге запустили первый рейс с нового причала "Крестовский остров"

Теплоходы планируют отправлять даже при минимальной наполняемости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Первый рейс по новым водным туристическим маршрутам запустили в Петербурге после открытия причала "Крестовский остров", который соединил Елагин остров с Васильевским и Парком 300-летия Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

"Благодаря этому проекту Крестовский остров и ЦПКиО имени С.М. Кирова на Елагином Острове удалось соединить водным транспортом с Васильевским островом и Парком 300-летия Санкт-Петербурга. Остановка на новом причале уже включена в три водных транспортных и экскурсионных маршрута. Два из них впервые соединили Крестовский и Васильевский острова. Это маршруты "Тайны северных островов" и "Круиз впечатлений", которые работают по системе Hop-on Hop-off ", - сказал Генеральный директор ГК "Астра Марин" Андрей Кузнецов.

Он добавил, что пассажиры смогут приобрести билеты на двухчасовой круговой рейс или на день с неограниченным числом поездок. На каждой из линий в день будет совершаться по четыре отправления на двухпалубных теплоходах-ресторанах "Ряпушка" и "Москва". Отдельно на этих рейсах можно приобрести билеты на часовой трансфер от Крестовского острова до Кунсткамеры. Теплоходы будут отправляться даже при минимальной наполняемости.

Новый причал расположен на набережной Мартынова у 2-го Елагина моста недалеко от станции метро "Крестовский остров", он рассчитан для швартовки двухпалубных и однопалубных теплоходов, включая маломерные суда, также предусмотрена возможность беспрепятственной посадки и высадки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Около двух лет реализацией проекта занималась группа компаний "Астра Марин". Планируется, что уже в 2023 году причал обслужит более 10 тыс. пассажиров.

На линии также будут ходить 11-местные тримараны, отправляясь каждые 15 минут. Продолжительность поездки составит четверть часа. Паромная переправа будет работать с 11 до 20 часов.