Около 350 человек стали участниками первого вебинара о программе КРТ в Москве

Мероприятие состоялось 20 июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый вебинар, посвященный программе комплексного развития территорий (КРТ), состоялся в Москве. Его участниками стали около 350 человек, среди них столичные и региональные инвесторы, представители органов власти различных субъектов РФ, сообщила в пятницу пресс-служба департамента городского имущества столицы.

"Департамент запустил цикл вебинаров, посвященных программе комплексного развития территорий. Первое мероприятие состоялось 20 июля, онлайн-площадку посетили почти 350 слушателей из 62 регионов страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участниками стали столичные и региональные инвесторы, а также представители органов власти субъектов Российской Федерации и общественных объединений. Экспертами выступили заместитель руководителя департамента городского имущества Ирина Дегтярева, заместитель руководителя столичного департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин, а также заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Александр Ильин.

"Программа комплексного развития территорий направлена на вовлечение в оборот неэффективно используемых участков и территорий бывших промзон. В них создается комфортная и сбалансированная городская среда: детские сады и школы, поликлиники, спортивные комплексы, гостиницы и бизнес-центры, парки, скверы и аллеи. Реализация проектов КРТ также способствует решению актуальных задач, позволяя значительно ускорить процесс переселения жителей по программе реновации. Сегодня в Москве инвесторы и городские операторы в рамках КРТ уже реализуют 41 проект редевелопмента. В 34 районах планируется построить более 10 млн кв. м недвижимости, в том числе 2,3 млн кв. м жилья по программе реновации", - привели в тексте слова руководителя департамента городского имущества, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Максима Гамана.