Российские пенсии в новых регионах назначили для более 400 тыс. человек

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что свыше 100 тыс. получают ежемесячные денежные выплаты

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Пенсии по российскому законодательству среди жителей новых регионов назначили более чем 400 тыс. человек, свыше 100 тыс. получают ежемесячные денежные выплаты. Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Начиная с 1 марта Социальный фонд назначает пенсии гражданам, проживающим в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Пенсию на данный момент переоформили уже более 415 тыс. человек. Социальный фонд заблаговременно формирует пенсионные дела, чтобы к моменту оформления паспорта гражданину уже не пришлось ждать назначения пенсии. Благодаря этому в проактивном режиме уже сформированы пенсионные дела по 418 тыс. пенсионеров", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Министр добавил, что Соцфонд также ведет работу по назначению ежемесячных денежных выплат. Они полагаются ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам с инвалидностью и ветеранам боевых действий. Эту меру оформили уже свыше 104 тыс. человек.