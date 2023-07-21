21 июля, 10:07

Единое пособие в новых регионах получают родители 200 тыс. детей

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков напомнил, что жители новых регионов могут оформить материнский капитал на детей, рожденных с 2007 года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Материнский капитал среди жителей новых регионов России получили 85 тыс. семей, единое пособие получают родители 200 тыс. детей. Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Семьям с детьми в новых регионах, как и по всей стране, доступно единое пособие. На сегодняшний день здесь его получают родители более 200 тыс. детей и свыше 3,8 тыс. беременных", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ. Котяков отметил, что с учетом особенностей территорий, документы на пособие можно подать в бумажном виде без перевода.

Кроме того, глава Минтруда России напомнил, что жители новых регионов могут оформить материнский капитал на детей, рожденных с 2007 года. Маткапитал в этих субъектах получили 85 тыс. семей. 

Теги:
РоссияКотяков, Антон Олегович
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