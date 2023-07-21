В Москве умер 63-летний основатель сервиса доставки "Служба 77" Игорь Кудряков

Причиной смерти бизнесмена стало онкологическое заболевание

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Основатель сервиса доставки "Служба 77" Игорь Кудряков найден мертвым в квартире в центре Москвы, предварительно, смерть наступила из-за онкологического заболевания. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"Накануне в своей квартире на Кудринской площади в Пресненском районе Москвы найден мертвым Игорь Кудряков. По предварительным данным, причиной смерти бизнесмена стало онкологическое заболевание", - сказал собеседник агентства. По его словам, следов насилия на теле предпринимателя не обнаружено.

Игорь Кудряков родился 4 апреля 1960 года. В начале 2000-х годов он создал и возглавил совет директоров компании "Служба 77", которая занималась доставкой продуктов и других товаров. Также Кудряков занимал должность первого замначальника главного управления Государственной жилищной инспекции Московской области, некоторое время руководил торговой компанией в Норильске.