СК сообщил, что Лерчек пользовалась телефоном и интернетом, несмотря на запрет суда

Причиной просьбы об ужесточении меры следователь указал то, что блогер дала интервью интернет-блогу "Эмпатия Манучи", в котором рассказала о деталях уголовного дела

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Блогер Валерия Чекалина (ник Лерчек) использовала мобильный телефон и интернет, несмотря на соответствующий судебный запрет. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где идет заседание по вопросу изменения обвиняемой меры пресечения с запрета определенных действий на домашний арест.

"Прошу приобщить к материалам дела документы, подтверждающие, что Чекалина пользовалась сотовой связью и мобильным интернетом. Это распечатка данных биллинга ее телефона, детализации ее СМС-сообщений и показания свидетелей: личного повара и инспектора уголовно-исполнительной инспекции ФСИН, осуществляющей надзор за Чекалиной", - заявил следователь, обосновывая ходатайство об ужесточении блогеру меры пресечения. Судья Александра Авдотьина эти материалы приобщила к делу. Допрошенный в качестве свидетеля эксперт пояснил, что при анализе трафика мобильного интернета в качестве исходящего сигнала могут фиксироваться как сообщения владельца смартфона, так и обновления приложений, которые обновляются автоматически.

Также причиной просьбы об ужесточении меры следователь указал то, что Чекалина дала интервью интернет-блогу "Эмпатия Манучи", в котором рассказала о деталях своего уголовного дела. Суд ранее ей также запретил общение со СМИ.

"Лично сама я интернетом и телефоном не пользовалась. Однако инспектор ФСИН пояснил мне, что моим телефоном могут пользоваться дети и мама, главное, чтобы этого не делала я", - сказала Чекалина. По ее словам, она "не брала в руки телефон" с момента наложения на нее судебных запретов. В то же время Чекалина признала, что дала то интервью.

Ранее СК просил заменить меру пресечения мужу Чекалиной по тем же основаниям, однако суд отказался это сделать. В отношении Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 млн рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 млн рублей в год. Второе дело - об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 млн рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения". Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретил общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.

У Чекалиной порядка 10 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Муж - ее компаньон в этом бизнесе.