Максимально разрешенную скорость на участке Ленинградского шоссе в Москве снизят

Она составит 60 км/ч

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Максимально разрешенную скорость на участке Ленинградского шоссе в районе Сокол снизят с 80 км/ч до 60 км/ч. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 23 июля мы поменяем скоростной режим на участке Ленинградского шоссе в районе Сокол. Это поможет снизить аварийность участка, сделать движение плавным и безопасным", - говорится в сообщении.

В этом районе с 2021 года было девять ДТП. "Они случались из-за непропуска машин или резких маневров при перестроении. В этом месте несколько съездов, перепад скорости 60-80-60 км/ч. Поэтому здесь нужно ехать аккуратно, в умеренном темпе", - добавили в департаменте.

Так, на участке Ленинградского шоссе от моста Победы до Ленинградского проспекта в оба направления максимально разрешенная скорость вместо 80 км/ч станет 60 км/ч.

"Благодаря изменениям водители смогут ездить с ровной скоростью, без риска попадания в ДТП и получения "невнимательных штрафов". Учитывайте изменения при планировании маршрута и обращайте внимание на дорожные знаки", - заключили в департаменте.