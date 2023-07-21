21 июля, 11:11

Разрушение завода Pfizer в Северной Каролине может вызвать дефицит лекарств в США

По информации телеканала CBS, там производились обезболивающие, а также 25% всех инъекционных препаратов

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Повреждение завода фармацевтической компании Pfizer в Северной Каролине может привести к серьезному дефициту некоторых лекарственных средств в стране. Об этом сообщила управляющая по фармацевтике в университете Юты Эрин Фокс в эфире телеканала CBS.

По данным CBS, на разрушенном заводе производились обезболивающие, а также 25% всех инъекционных препаратов, использующихся в больницах США.

Ущерб, нанесенный мощным торнадо, "вероятно, приведет к долгосрочному дефициту лекарственных препаратов, пока Pfizer будет решать, перенести ли их производство на другие предприятия или же ремонтировать разрушенный завод", - заявила Фокс. Шериф округа Нэш Кит Стоун сообщил, что не менее 50 тыс. коробок с лекарствами "были разбросаны по всей территории завода и повреждены ветром и дождем".

Ранее Pfizer подтвердила в Twitter, что торнадо в среду значительно повредил их завод. Сотрудников предприятия эвакуировали. Торнадо длился около получаса и затронул несколько городов в Северной Каролине. Пострадали не менее 16 человек. 

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