Временная администрация начала работу в бывшем "Альфа-банке Украина"

Сервисы для физических лиц работают в обычном режиме

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Временная администрация приступила к работе в Сенс-банке (Sense Bank, бывший "Альфа-банк Украина" - прим. ТАСС), который накануне решением Национального банка Украины (НБУ) выведен с рынка. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

"Сегодня, согласно решению исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в АО "Сенс-банк" введена временная администрация", - говорится в сообщении на сайте Нацбанка. Представители фонда уже приступили к работе в банке в пределах полномочий, определенных законодательством.

Регулятор заверяет, что на данный момент фонд обеспечивает стабильную операционную деятельность Сенс-банка. Сервисы для физических лиц работают в обычном режиме. Также без ограничений идет прием платежей юридических лиц, сообщили в НБУ.

Нацбанк Украины уведомил, что временная администрация проработает в Сенс-банке не более двух дней после получения фондом решения кабинета министров о его национализации.

В четверг НБУ объявил о решении вывести с рынка Сенс-банк и установить в кредитной организации с 21 июля временную администрацию. Одновременно он обратился к правительству с предложением об участии государства в этой процедуре. Кабинет министров принял решение национализировать организацию, сообщил в пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, правительство купило банк за 1 гривну. Таким образом, Сенс-банк перейдет под управление Минфина.