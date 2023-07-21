Следователь разрешил Блиновской ездить из дома в суд на частной машине

Ранее Блогер уехала из здания Пресненского суда Москвы на частном автомобиле Mercedes-Maybach

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Следователь дал разрешение обвиняемой в неуплате налогов блогеру Елене Блиновской ездить из дома, где она находится под домашним арестом, в суд на частном автомобиле. Это пояснили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Московской области, сотрудники которого обеспечивают контроль за домашним арестом Блиновской.

"21 июля 2023 года следователем предоставлено обвиняемой Блиновской разрешение на самостоятельное передвижение с места нахождения под домашним арестом в Пресненский районный суд Москвы", - сообщили ТАСС в УФСИН по Московской области.

Ранее журналисты обратили внимание, что из здания Пресненского суда Москвы, продлившего блогеру срок домашнего ареста до 26 октября, Блиновская уехала на частной автомашине Mercedes-Maybach, а не на служебном автомобиле уголовно-исполнительной инспекции.