Вице-спикер СФ заявил о росте квот для студентов из Армении в вузах России

По словам Юрия Воробьева, в российских университетах обучается более 2 тыс. армянских студентов

ИРКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Более 2 тыс. студентов из Армении обучаются в настоящее время в российских вузах, квоты для них в перспективе будут увеличиваться. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев на заседании межпарламентской комиссии России и Армении, которое было посвящено научно-образовательному сотрудничеству двух стран.

"Сегодня в Армении функционируют три филиала российских вузов, а также Российско-Армянский государственный университет. В российских университетах обучается более 2 тыс. армянских студентов. При этом количество квот для студентов из Армении ежегодно растет. И в перспективе будет увеличиваться", - сказал сенатор.

Он отметил, что в настоящее время образовательными учреждениями России и Армении реализуются более 38 совместных проектов. Примером успешного межвузовского взаимодействия Воробьев назвал начатый в 2021 году проект по открытию совместной аспирантуры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Российско-Армянского государственного университета.

Кроме того, по его словам, действует соглашение о научном сотрудничестве между Российской академией наук и Национальной академией наук Армении. "Дорожная карта соглашения включает порядка 60 совместных проектов и изысканий. В их числе - комплексная эколого-биологическая оценка современного состояния озера Севан для решения проблемы охраны и рационального использования водных ресурсов озера", - отметил вице-спикер СФ.

Он добавил, что наука и образование являются существенной частью гуманитарной составляющей двусторонних отношений. "Подтверждаем важность укрепления между нашими странами единого образовательного, научного и языкового пространства. На основе договоренностей наших лидеров запущен проект по строительству четырех русских школ в Армении. Его реализация проходит в рамках российско-армянской межправительственной комиссии. Создана специальная двусторонняя рабочая группа", - напомнил Воробьев.

Сенатор сообщил, что правительство РФ выделило 35 млн рублей для приобретения более 60 тыс. учебников для школ Армении. "Эта работа давно ведется Советом Федерации по поручению председателя Валентины Матвиенко совместно с Россотрудничеством и Министерством финансов РФ", - подчеркнул заместитель председателя СФ.

Соглашение

По итогам заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между Иркутской областью и Котайкской областью Армении. Документ предусматривает взаимодействие сторон в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.

Также подписан меморандум о сотрудничестве между Иркутском и общиной Армавир Армавирской области Армении.