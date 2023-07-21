В Минздраве сообщили о состоянии пострадавшей на Крымском мосту девочки

Как отметил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, прослеживается положительная динамика

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Медики оценивают состояние девочки, пострадавшей в результате теракта на Крымском мосту, как стабильное с положительной динамикой.

Об этом в пятницу ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту, продолжает получать всю необходимую помощь в Российской детской клинической больнице Минздрава России. Она в стабильном состоянии с положительной динамикой. Ей занимаются лучшие специалисты", - сказал он.