Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла более чем вдвое

Проезда ожидают 700 автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Очередь из автомобилей, которая образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи (Республика Крым), к середине пятницы увеличилась по сравнению с утром более чем вдвое и составила 700 автомобилей. Очередь со стороны Тамани уменьшилась на 100 машин, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"На 13:30 мск в очереди со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 700 транспортных средств. Ожидание около трех часов", - говорится в сообщении.

Как следует из данных Telegram-канала, в очереди со стороны Керчи на утро пятницы стояло 300 транспортных средств, а со стороны Тамани 250 транспортных средств.