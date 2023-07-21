Эксперт заявил, что РПЦ не стала обвинять Константинополь в ереси

Тем самым церковь дала другим поместным православным церквам возможность спокойно определиться с выбором, не занимая сразу однозначно ту или иную сторону, отметил профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Архиерейское совещание Русской православной церкви не стало прямо обвинять Константинопольский патриархат в наиболее страшных нарушениях в христианстве - ереси и расколе. Тем самым оно дало другим поместным православным церквам возможность спокойно определиться с выбором, не занимая сразу однозначно ту или иную сторону, а самой Константинопольской церкви выдало "последнее предупреждение", чтобы исправиться. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

Ересь - наиболее жесткое обвинение в церковной традиции, это сознательное отклонение от фундаментальных основ православной веры, представляющее собой отдельное учение. Раскол же является отделением от церкви по причинам, не связанным с искажением православного вероучения. Архиерейское совещание РПЦ, прошедшее 19 июля в Сергиевом Посаде, одобрило документ профильной синодальной комиссии "Об искажении православного учения о Церкви в деяниях Константинопольского Патриархата и выступлениях его представителей".

"Я думаю, что точки над "i" окончательно не расставлены, все-таки по "икономии" (особый принцип решения церковных вопросов с позиции прежде всего снисхождения и практической пользы, а не строгости канонов - прим. ТАСС) многие вещи не были договорены до конца. Все-таки искажение православного учения - это синоним слова "ересь", но открытого обвинения в ереси, как мы видели, не прозвучало, и это некая последняя возможность, последний шанс Константинополю что-то в этом плане все-таки изменить. На что надежды, как мне кажется, мало", - сказал Петрушко.

Также, добавил он, архиереями РПЦ не было прямо провозглашено, что Константинопольский патриархат "пребывает в расколе", то есть уже является раскольнической структурой, хотя в документе было процитировано каноническое правило, определяющее, что "сообщающийся с раскольником сам становится раскольником".

"Это (прямое обвинение в ереси и расколе - прим. ТАСС) было бы, наверное, слишком жестко в плане того, что в таком случае все другие поместные церкви были бы поставлены в положение, когда им следовало бы принять мгновенно какое-то жесткое решение в плане общения или разрыва с Константинополем. <...> Вместе с тем очень важно, что на этом Архиерейском совещании все было очень четко артикулировано, весь набор нарушений канонических правил и экклезиологических (касающихся учения о церкви - прим. ТАСС) принципов, все это впервые оказалось собрано воедино и грамотно квалифицировано", - сказал Петрушко.

По его мнению, прошедшее совещание архиереев по своему значению было настоящим Архиерейским собором: "на весь православный мир прозвучало соборное слово", которое предупредило об опасностях и дало повод для серьезных размышлений в поместных церквах. Факт заключается в том, констатировал эксперт, что Фанар (краткое наименование Константинопольского патриархата по району Стамбула, где находится резиденция патриарха) не просто нарушает каноны, а пытается "переформатировать все учение о церкви в православной традиции по католическому образцу".