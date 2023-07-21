Что означает зеленый логотип с лягушкой на упаковке товаров?

Зеленое лого с лягушкой, которое фигурирует в сообщении в соцсетях, принадлежит компании Rainforest Alliance (RA). Это международная некоммерческая организация, которая с момента создания в 1987 году занимается, по ее собственным заявлениям, защитой природы, улучшением условий жизни и прав фермеров, а также развитием рационального хозяйства, которое бы оказывало меньше негативного влияния на окружающую среду. Проблемы, с которыми работает RA:

климатические изменения;

сохранение биологического разнообразия;

защита прав сельского населения;

создание социально и экологически ответственного бизнеса.

В рамках своей деятельности Rainforest Alliance реализует программу сертификации в области устойчивого развития. Фермы, лесные сообщества и другие предприятия могут получить сертификат RA, если соответствуют стандартам организации, касающимся экологических, социальных, этических норм и безопасности пищевых продуктов. Таких фермеров, по заявлениям RA, более 2 млн в 70 странах мира. А работа организации сосредоточена на "кофе, какао, чае, бананах и других важных секторах сырьевых товаров, сталкивающихся с неотложными экологическими и социальными проблемами".

Собственно зеленый значок с лягушкой на товаре и означает, что производитель получил сертификат Rainforest Alliance. А значит, такой продукт произведен с "использованием методов, поддерживающих принципы устойчивого развития" по версии организации. По данным на конец 2022 года, продукцию с ее сертификатом можно приобрести в 190 странах.

Rainforest Alliance получает финансирование из различных источников. Крупнейшие из них — лицензионные платежи за сертификацию, а также гранты от правительств и независимых фондов. Одним из таких доноров в 2007 году стал фонд Билла и Мелинды Гейтс, но сама организация ему не принадлежит.

Напомним, что теории заговора о желании Билла Гейтса воздействовать на мировое население самым зловещим образом возникают не впервые. В разгар пандемии одна из таких теорий гласила, что коронавирус создан по заказу миллиардера, чтобы под предлогом вакцинации ввести в организмы людей микросхемы для слежения — "чипировать".

Что касается безопасности пищевой продукции, то в России ее обеспечивает система законов и других нормативных актов. Например, технические регламенты ЕАЭС — минимум десять из них, по подсчетам ТАСС, касаются продуктов питания. Так, на территории союза они должны быть безопасными в течение срока годности, при использовании по назначению. А вся продукция (не только пищевая), прошедшая все установленные в технических регламентах процедуры оценки, маркируется единым знаком "ЕАС", который подтверждает качество и безопасность для потребителя.

"Вся продукция, которая попадает на полки наших магазинов, соответствует требованиям российского законодательства, — объясняет руководитель по связям с общественностью и экопросвещению Экологического союза Ксения Илларионова. — Данное сообщение, дискредитирующее производителей и систему проверки продукции в России, — это очередной вид спама, который злоумышленники используют для разных целей, в том числе посеять панику. А Rainforest Alliance наряду с сотней других экознаков внесен в различные международные каталоги надежных экомаркировок. Например, ecolabelindex.com. Также эту экомаркировку Экологический союз включил в базу своего бесплатного мобильного приложения Ecolabel Guide. Мы рекомендуем проверять незнакомые значки на товарах с помощью сканера в этом приложении, чтобы выбирать по-настоящему экологичные товары".