Рождаемость в Германии упала до 10-летнего минимума

В 2022 году общий коэффициент рождаемости составил 1,46 ребенка на одну женщину

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Общий коэффициент рождаемости в ФРГ составил 1,46 ребенка на одну женщину в 2022 году, что означает падение этого показателя до минимума за последние 10 лет. Об этом говорится в отчете Федерального статистического ведомства ФРГ, опубликованном в пятницу.

"Общий коэффициент рождаемости в 2022 году снизился на 8% по сравнению с годом ранее и составил 1,46 ребенка на одну женщину, что является самым низким показателем с 2013 года, когда этот коэффициент равнялся 1,42", - отмечается в документе. В 2022 году в республике всего родилось 738 тыс. детей, что на 56 тыс. или 7% новорожденных меньше, чем за год до этого. Самое большое снижение рождаемости, на 10%, было отмечено в Гамбурге и Берлине, а самый высокий ее уровень, 1,52 ребенка, демографы зафиксировали в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Нижняя Саксония.

Чтобы избежать убыли населения, женщины в развитых странах должны в течение жизни произвести на свет около 2,1 ребенка, говорится в отчете. Германское ведомство также приводит информацию о развитии демографической ситуации в некоторых странах Северной Европы. По его данным, в 2022 году рождаемость там тоже упала: в Дании - на 10%, а в Норвегии и Швеции - на 9%.