21 июля, 11:45

В Подмосковье более 20 парков присоединятся к акции по проверке здоровья в выходные

Выездные бригады врачей будут работать в Коломне, Ивантеевке, Щелкове, Химках, Долгопрудном, Воскресенске и Клину и других городах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Свыше 20 городских парков, расположенных в муниципальных образованиях Московской области, присоединятся к акции "Проверь здоровье в парке" в выходные. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В эти входные, 22 и 23 июля, в Подмосковье пройдет акция "Проверь здоровье в парке". Выездные бригады врачей будут работать в 24 городских парках - в Коломне, Ивантеевке, Щелкове, Химках, Долгопрудном, Воскресенске и Клину и других городах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, а также сдать общий анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

"Уже более 4 тыс. человек воспользовались возможностью проверить свое здоровье, не посещая поликлинику. В городских парках работают бригады медицинских специалистов: можно сдать анализы и получить консультацию", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой. 

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