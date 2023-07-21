Друг семьи телеведущего, певец и композитор Дмитрий Дунаев рассказал, что Дроздов чувствует себя хорошо

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Зоолога и телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы после отравления, он чувствует себя хорошо и находится дома. Об этом в пятницу сообщил ТАСС друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев.

Ранее Дунаев сообщил ТАСС, что Дроздов обратился в больницу из-за отравления и находится под наблюдением врачей.

"Николая Николаевича уже выписали из больницы, он находится дома, чувствует себя хорошо", - рассказал он.

В январе Дроздов попал в больницу после неудачного падения и несколько дней провел в палате интенсивной терапии.

Дроздову 85 лет. Российский зоолог и телеведущий, член Российской академии естественных наук. С 1977 по 2019 год вел научно-популярную телепередачу "В мире животных". В настоящее время преподает в университете, является доктором биологических наук, заслуженным профессором МГУ им. М. В. Ломоносова. Ученый является автором более 40 книг о природе разных стран и континентов, а также сотен научных статей. Кроме того, он снялся в нескольких кинофильмах и сериалах. Его голос можно услышать в мультфильмах "В поисках Дори" и "Зверополис". Дроздов - лауреат премии "Золотая панда", лауреат премии ЮНЕСКО за популяризацию науки.