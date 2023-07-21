Главной барной улицей Санкт-Петербурга стала улица Некрасова

Как сообщает консалтинговая компания NF Group Research, доля баров и пабов за год здесь заметно увеличилась

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Улица Некрасова стала основным претендентом на звание главной барной улицы Санкт-Петербурга. Доля баров и пабов за год здесь заметно увеличилась, при этом на улице Рубинштейна - уменьшилась, сообщает консалтинговая компания NF Group Research.

"На улице Некрасова позиции кафе и ресторанов уменьшились на 3%, однако доля баров и пабов выросла до 58%. Доля кафе и ресторанов на улице Рубинштейна за год увеличилась до 57%, закрепляя за ней статус главной гастрономической улицы Северной столицы. При этом баров и пабов стало меньше, их доля составила 40% против 42% годом ране", - говорится в сообщении.

Улица Некрасова остается основным претендентом на звание главной барной улицы Санкт-Петербурга. Она длиннее улицы Рубинштейна на полкилометра, поэтому сосредоточила в своей локации больше помещений. К тому же, в отличие от главной гастрономической улицы города, на улице Некрасова еще остаются вакантные места для арендаторов.

Аналитики NF Group фиксируют постоянный прирост доли общественного питания на улице Некрасова с 2021 года. В первом полугодие 2023 года этот показатель впервые превысил 50%. По словам руководителя отдела торговой недвижимости NF Group Анны Лапченко, открытие нового общественного пространства на Некрасова в сентябре привлечет еще больше внимания у жителей и гостей города.

По данным аналитиков, за шесть месяцев 2023 года на Невском проспекте, улицах Некрасова и Рубинштейна в Санкт-Петербурге открыли 50 кафе, баров и ресторанов. Это сопоставимо с допандемийным показателем и является индикатором восстановления рынка. При том, что Невский проспект остается лидером по количеству открытий заведений общественного питания, впервые за четыре года аналитики зафиксировали сокращение разрыва с улицами Некрасова и Рубинштейна.

Улица Некрасова находится в Центральном округе Санкт-Петербурга. Она соединяет Греческий и Литейный проспекты, протяженность составляет 1 200 м.