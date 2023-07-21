В Тамбове запретили купание в реках из-за подозрений на холеру у гражданина Индии

Ограничения носят временный характер

ТАСС, 21 июля. Власти Тамбова ввели временный запрет на купание, ловлю рыбы и использование воды в хозяйственных целях из реки Цны после выявления у трудового мигранта холероподобного возбудителя. Ограничения связаны с проведением дезинфекции очистных и водопроводных сооружений, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Тамбова Максим Косенков.

"Администрацией города Тамбова принято решение о запрете на купание, ловлю рыбы и использование воды из реки Цны в хозяйственных целях. Ограничения носят временный характер и введены на время проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с выявлением у трудового мигранта, работающего в городе Рассказово, холероподобного возбудителя", - написал Косенков.

20 июля пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные областного управления Роспотребнадзора сообщила, что холероподобный возбудитель выявили у гражданина Индии, прибывшего из Дели в РФ. Он госпитализирован в Тамбовской области в специализированное медицинское учреждение. Приняты меры по обследованию контактных лиц, установлению за ними медицинского наблюдения, признаков инфекционных заболеваний среди них, по данным на четверг, не выявлено.

Он отметил, что поскольку инфекция может передаваться водным путем, особое внимание уделено дезинфекции очистных сооружений, водопроводных сооружений и сети. "Проводится дополнительное хлорирование, с возможным появлением запаха хлора, в пределах допустимых значений, которая не отразится на качестве воды. Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям, которые продиктованы исключительно заботой о здоровье граждан", - подчеркнул Косенков, добавив, что в местах купания и рыбалки установлены запрещающие знаки, контролировать исполнение временных мер власти города будут совместно с органами правопорядка.

Река Цна протяженностью 451 км считается главной водной артерией региона, является левым притоком Мокши, входящей в Волжский бассейн. В черте Тамбова на ее берегах расположены муниципальные пляжи, зоны отдыха.