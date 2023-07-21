Мэрия Волгограда подала иск к Исинбаевой за пользование парковкой

Сумма к взысканию составляет 124 тыс. рублей, иск подан еще к трем ответчикам помимо спортсменки

ВОЛГОГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Мэрия Волгограда подала в суд на олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву иск о взыскании средств за пользование подземной парковкой. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Иск подан к группе лиц, [в том числе к Елене Исинбаевой], владеющих парковочными местами на территории подземной парковки в Центральном районе Волгограда, но не заключивших договор на пользование земельным участком", - сказали в мэрии.

Информация о том, что Арбитражный суд Волгоградской области принял иск от мэрии Волгограда к Исинбаевой, размещена на сайте суда. Как следует из документации дела на сайте суда, сумма к взысканию составляет 124 тыс. рублей. Иск подан к Исинбаевой и к еще трем ответчикам.

17 июля Исинбаева сообщила в социальных сетях, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. Исинбаева отметила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала "номинальным". Также ранее сообщалось, что Исинбаева переехала на испанский остров Тенерифе.

Как пояснили ТАСС в мэрии Волгограда, иск в суд Центрального района администрация подала до заявлений спортсменки - еще 10 июля 2023 года, он касается периода пользования участком за 2019-2023 годы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг высказал ТАСС мнение, что реакция спортивной общественности на заявления двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой понятна, однако не стоит забывать о ее заслугах перед Россией.

Об Елене Исинбаевой

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева родилась и проживала в Волгограде, в 2004 и 2008 годах стала чемпионкой Олимпийских игр в прыжках с шестом, в 2012 году завоевала бронзовую медаль. В активе 35-летней спортсменки 28 мировых рекордов. Исинбаева награждена орденом Почета и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.