Купаться в Москве разрешили в девяти зонах отдыха

Среди разрешенных мест Путяевский пруд №1, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро и другие

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Жители и гости Москвы могут искупаться на водоемах в девяти зонах отдыха, об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по г. Москве отобрано 658 проб воды и 781 проба песка для проведения исследований в аккредитованной лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Выполнено 9,1 тыс. исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели. По состоянию на 20 июля 2023 разрешено купание в девяти зонах отдыха", - говорится в сообщении.

В тексте поясняется, что купание разрешено в таких водоемах, как Путяевский пруд №1, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро, а также на пляже "Динамо" и в Головинских прудах.

Уточняется, что в связи с несоответствием качества воды водоема по санитарно-химическим показателям временно запрещено купание в зоне отдыха Тропарево. После получения удовлетворительных результатов купание будет снова разрешено.

В управлении добавили, что также в Москве в текущем летнем сезоне функционируют 38 зон отдыха без организованного купания.