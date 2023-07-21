В Петербурге представили фотодокументы об освобождении Белоруссии от фашистов

Выставка поделена на три части, каждая из которых посвящена определенному этапу освобождения белорусской земли от фашистских оккупантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Выставка "Освобождение Беларуси: сентябрь 1943 года - июль 1944 года" открылась в Музее политической истории России в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе музея, отметив, что представленные материалы являются сокровищами из фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

"Сотрудники Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны подготовили выставку на основе фотодокументального материала, листовок, плакатов, писем из обширных фондов своего музея. Главное внимание в ней уделено рассказу о конкретных подвигах и судьбе человека на войне", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что выставка поделена на три части, каждая из которых посвящена определенному этапу освобождения белорусской земли от фашистских оккупантов. Первый раздел "Осень - зима 1943 - 1944 годов" расскажет о форсировании советскими войсками Днепра и освобождении Гомеля и Мозыря. Второй - о том, как проходила судьбоносная не только для Белоруссии, но и для Прибалтики с Польшей операция "Багратион". Третий раздел представлен в виде коллекции писем полевой почты, в том числе на специальном планшете посетители смогут прочесть цитаты фронтовиков, погибших при освобождении Белоруссии.

Выставка стала первым в рамках подписанного в мае 2023 года соглашения о сотрудничестве совместным проектом Государственного музея политической истории России и Белорусским государственным музеем Великой Отечественной войны, чьи фонды насчитывают около 150 тысяч реальных исторических предметов.

Государственный музей политической истории России - первый музей в стране, посвященный истории революционного движения конца XIX - начала XX веков. Музей был основан 9 октября 1919 года в преддверии двухлетней годовщины Октябрьской революции. Сегодня экспозиция музея охватывает общественно-политическую историю России со второй половины XVIII века до наших дней. Его фонды насчитывают около 500 тыс. единиц хранения: документы, киноматериалы, фотографии, аудиозаписи, биографические материалы, плакаты и афиши, редкие книги и прочее.