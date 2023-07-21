Спасенного в горах Таджикистана белорусского альпиниста отправили на лечение в Душанбе

Угрозы его жизни нет, сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве страны

ДУШАНБЕ, 21 июля. /ТАСС/. Спасатели Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана эвакуировали белорусского альпиниста Дмитрия Граковича, который получил травмы при падении в горном районе Лахш. Как сообщила ТАСС начальник пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи, угрозы его жизни нет.

"Его посадили в вертолет, сейчас он летит в Душанбе, жив. По распоряжению [главы КЧС] Рустама Урмановича [Назарзоды] выделена машина скорой помощи, которая доставит его в больницу "Истиклол" для обследования и дальнейшего лечения", - сказала она.

Ранее в пресс-центре КЧС сообщили ТАСС, что в среду поступила информация об инциденте с белорусским альпинистом. Спасатели оперативно нашли мужчину и оказали первую помощь, однако эвакуировать его со склона горы сразу не представлялось возможным.

Еще двое альпинистов из Великобритании подали сигнал бедствия в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана в четверг. Как уточнили в КЧС, в настоящее время спасатели продолжают подъем к ним пешком, связь с пострадавшими поддерживают по спутниковому телефону.