Автомобиль продюсера фильмов о медвежонке Паддингтоне выставили на торги в Англии

По данным Daily Mail, в лот также входит вязаная игрушка Паддингтон

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Автомобиль Mini Cooper Mk2 1968 года, принадлежавший продюсеру фильмов о медвежонке Паддингтоне Грэхэму Клаттербаку (1921-1988), выставлен на торги аукционного дома Silverstone за стартовую цену в £30 тыс. ($38 тыс.). Об этом в пятницу сообщила газета Daily Mail.

По ее данным, в лот также входит вязаная игрушка Паддингтон - "один из наиболее обаятельных британских персонажей, любимец покойной королевы Елизаветы II" (1926-2022), говорится в сообщении аукционеров.

Согласно информации торгового дома, бежево-черный Mini Cooper находится в прекрасном состоянии: его пробег составляет менее 34 тыс. км. "Это действительно особенный Mini", который отражает особенности британского характера, добавляют в Silverstone.

Автомобиль Mini появился в 1959 году и изначально задумывался как машина "для бедных", но стал популярен и среди элиты английского общества. Он отличался надежностью при очень экономичном двигателе, объем которого составлял всего 998 куб. см. В 1961-м появилась спортивная версия Mini Cooper (ее создателем был Джон Купер, конструктор "Формулы-1"). К началу 1970-х годов этот автомобиль стал одним из самых продаваемых в Европе после появления в фильме "Ограбление по-итальянски" (1969).