Роскомнадзор сообщил о росте утечек данных в четыре раза в I полугодии

С начала 2023 года произошло уже 76 таких инцидентов, отметили в ведомстве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Количество утечек баз персональных данных в России в I полугодии 2023 года выросло в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. С начала 2023 года случилось уже 76 таких инцидентов против 19 в первые месяцы 2022, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора в пятницу.

"В последнее время сообщения об утечках баз данных стали появляться значительно чаще. За первое полугодие 2023 года специалисты Роскомнадзора зафиксировали 76 инцидентов, в сеть попали около 177 млн записей о гражданах. Для сравнения: за первое полугодие 2022 года было зафиксировано 19 фактов утечек персональных данных, в ходе которых в открытый доступ попали около 45 млн записей", - говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре уверены, что участившиеся взломы баз данных и их сливы в публичное пространство - это часть гибридной войны, которая ведется против России. "Более того, характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам", - добавили в ведомстве.