Свердловская область выделила 3,8 млн рублей для помощи пострадавшим от пожара в Шайдурихе

Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей уже получили 46 жителей села

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области выделили 3,8 млн рублей из резервного фонда правительства региона для помощи жителям, чьи дома пострадали от пожара в селе Шайдуриха. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Из резервного фонда правительства области на эти цели выделено 3,8 млн рублей. Прошу обеспечить четкий и оперативный процесс выплат", - цитируют в департаменте губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Как уточнили в департаменте, единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей уже получили 46 жителей села. При этом поручено оперативно предоставить хозяевам сгоревших домов выплаты по 100 тыс. рублей в связи с полной утратой имущества.

"Еще одно поручение - отдельно проработать варианты поддержки дачников. Это наиболее уязвимая категория местных жителей в ситуации с пожарами, поскольку действующих механизмов оказания им помощи нет. Сейчас рассматривается возможность выделения средств на возведение дачных домиков для погорельцев напрямую подрядной организации, которая займется стройкой", - говорится в сообщении.

Ранее в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено два уголовных дела. В пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья. В пятницу специалисты также ликвидировали самый крупный пожар в регионе в Верхнепышминском районе площадью 2,9 тыс. га.