Собянин: сервис для владельцев домашних животных заработал на сайте мэра столицы

По словам мэра Москвы, у владельцев появилась возможность получить доступ к электронной амбулаторной карте питомца

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сервис "Мой питомец" для владельцев домашних животных начал работать на сайте мэра и правительства столицы. Об этом сообщил в пятницу в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"На портале mos.ru заработал суперсервис "Мой питомец". Здесь собрана вся информация о домашних животных и их здоровье, рекомендации и полезные адреса", - написал мэр.

По его словам, у владельцев появилась возможность получить доступ к электронной амбулаторной карте питомца. Она содержит сведения о посещении ветеринара, вакцинациях, результаты исследований в государственных ветклиниках. Чтобы все документы были под рукой, в карту можно добавить данные о приемах и исследованиях в частных клиниках.

"В разделе "Жизненные ситуации" - ответы на многие повседневные вопросы: больше 40 статей по 10 ключевым тематикам. В разделе "Информационная карта" - адреса площадок для выгула собак, приютов для животных, ветеринарных клиник, центров бесплатной вакцинации и зоогостиниц", - заключил Собянин.