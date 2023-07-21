CNN: в штате Алабама провели первую казнь после приостановки в 2022 году

По данным телеканала, заключенного Джеймса Барбера казнили посредством введения инъекций

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Приговоренного к смерти заключенного казнили в штате Алабама посредством введения инъекций. Это первый случай после приостановки проведения казни в 2022 году. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN.

"Правосудие свершилось. Этим утром [заключенный] был казнен за ужасное преступление, совершенное более двух десятилетий назад", - передает телеканал слова генпрокурора штата.

По данным телеканала, заключенный Джеймс Барбер был казнен рано утром в пятницу после того, как Верховный суд США отклонил его просьбу об отсрочке. Как отмечает телеканал, это первый случай смертной казни после того, как губернатор Алабамы Кей Айви обратилась к генпрокурору этого американского штата с просьбой приостановить исполнение смертных приговоров и провести проверку всей системы наказания после третьей с 2018 года неудачной попытки ввести инъекцию.

Как отмечает газета Guardian, Барбер в 2001 году убил 75-летнюю Дороти Эппс молотком, находясь в измененном состоянии сознания. Внучка погибшей Эппс сказала изданию, что она смогла простить Барбера и подружилась с ним. "Я хочу сказать семье Эппс, что люблю их. Я сожалею о том, что произошло", - сказал сам Барбер перед вынесением приговора.

Ранее неправительственная организация Death Penalty Information Center ("Информационный центр по смертной казни") информировала, что более трети попыток привести в исполнение смертный приговор в США в 2022 году были неудачными.