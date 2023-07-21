В Заполярье отменили ковидные выплаты для медицинских работников

Решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Дополнительные выплаты медицинским работникам, которые ввели на период пандемии коронавируса в Мурманской области, отменяют с 1 октября. Соответствующее решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

"В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Мурманской области принято решение об отмене с 1 октября текущего года выплат компенсационного характера отдельным работникам медицинских организаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на уровень зарплаты медицинских работников отмена данной выплаты существенно не повлияет. По данным Росстата, среднемесячная зарплата за 2022 год врачей в государственных и муниципальных медорганизациях Мурманской области составила более 134 тыс. рублей, среднего медперсонала - около 70 тыс. рублей. За шесть месяцев текущего года среднемесячная зарплата врачей в регионе выросла на 5,8%, среднего медперсонала - на 7,4%.

Режим повышенной готовности по угрозе распространения COVID-19 в Мурманской области отменен с 30 июня в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации. По данным оперативного штаба, всего в Заполярье с начала пандемии зафиксировано более 150 тыс. случаев заражения коронавирусом.